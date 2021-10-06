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Balieiro, Zanocelo e Marcos Guilherme como titulares no clássico

Técnico Carille ainda não venceu no comando do Peixe, que nesta quinta-feira faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Equipes não vivem bom momento...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 20:40

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 20:40

Crédito: Divulgação Santos FC
Em busca de sua primeira vitória como comandante do Peixe, o técnico Fábio Carille fez várias alterações no time que enfrentará o São Paulo nesta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, pelo Brasileirão.Vinícius Zanocelo, Vinícius Balieiro e Marcos Guilherme serão titulares no clássico. Para as entradas dos três atletas, deixaram o time Danilo Boza, Pará e Jean Mota.Balieiro, que é meio-campista de origem, pode atuar no jogo como terceiro zagueiro ou primeiro volante, dependendo do momento da equipe na partida. Durante os dias que Fábio Carille teve disponível para treinos, Diego Tardelli foi testado na equipe titular, mas o atacante deve começar o clássico no banco de reservas.Desta forma, o Santos deve jogar o clássico com a seguinte formação: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.
O Santos não vence no Brasileirão há mais de dois meses. A equipe começou a rodada na 16ª colocação, brigando para fugir da zona de rebaixamento.

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