Balieiro, Zanocelo e Marcos Guilherme como titulares no clássico

Em busca de sua primeira vitória como comandante do Peixe, o técnico Fábio Carille fez várias alterações no time que enfrentará o São Paulo nesta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, pelo Brasileirão.Vinícius Zanocelo, Vinícius Balieiro e Marcos Guilherme serão titulares no clássico. Para as entradas dos três atletas, deixaram o time Danilo Boza, Pará e Jean Mota.Balieiro, que é meio-campista de origem, pode atuar no jogo como terceiro zagueiro ou primeiro volante, dependendo do momento da equipe na partida. Durante os dias que Fábio Carille teve disponível para treinos, Diego Tardelli foi testado na equipe titular, mas o atacante deve começar o clássico no banco de reservas.Desta forma, o Santos deve jogar o clássico com a seguinte formação: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.