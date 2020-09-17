Bale passa nos exames médicos e chega em Londres na sexta para concluir acerto com o Tottenham

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Gareth Bale está voltando ao Tottenham. Na próxima sexta-feira (18), o astro galês desembarca em Londres para concretizar o empréstimo do Real Madrid para o clube londrino. De acordo com a 'Sky Sports', o atacante já concluiu os exames médicos e está liberado.A expectativa é de que ele seja anunciado junto com Sergio Reguilon, lateral-esquerdo de 23 anos do Real que também vai jogar nos Spurs. Com exceção de alguns pequenos detalhes, a negociação está definida. Espera-se que a negociação seja concluída antes da chegada de Bale em Londres.

Para conseguir a contratação de Bale por empréstimo, o time inglês deverá pagar cerca de 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) ao Real. O interesse do Real em liberá-lo passa pelo alto salário e pela vontade do jogador de buscar novos ares após não se sentir valorizado no time espanhol (clique aqui e saiba mais).

Apesar de estar sem qualquer lesão, Bale deverá precisar de um tempo até retornar aos gramados. Mesmo tendo jogado pelo País de Gales neste mês, a falta de ritmo de jogo deve fazer com que o atacante leve cerca de um mês até voltar ao seu melhor.