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Bale passa nos exames médicos e chega em Londres na sexta para concluir acerto com o Tottenham

De acordo com a imprensa inglesa, está praticamente tudo certo para o retorno do galês ao clube onde atuou entre 2007 e 2013...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 19:20
Crédito: AFP
Gareth Bale está voltando ao Tottenham. Na próxima sexta-feira (18), o astro galês desembarca em Londres para concretizar o empréstimo do Real Madrid para o clube londrino. De acordo com a 'Sky Sports', o atacante já concluiu os exames médicos e está liberado.A expectativa é de que ele seja anunciado junto com Sergio Reguilon, lateral-esquerdo de 23 anos do Real que também vai jogar nos Spurs. Com exceção de alguns pequenos detalhes, a negociação está definida. Espera-se que a negociação seja concluída antes da chegada de Bale em Londres.
Para conseguir a contratação de Bale por empréstimo, o time inglês deverá pagar cerca de 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) ao Real. O interesse do Real em liberá-lo passa pelo alto salário e pela vontade do jogador de buscar novos ares após não se sentir valorizado no time espanhol (clique aqui e saiba mais).
Apesar de estar sem qualquer lesão, Bale deverá precisar de um tempo até retornar aos gramados. Mesmo tendo jogado pelo País de Gales neste mês, a falta de ritmo de jogo deve fazer com que o atacante leve cerca de um mês até voltar ao seu melhor.
Bale começou a ganhar destaque no futebol mundial durante sua passagem pelo Tottenham, onde começou ainda como lateral-esquerdo. Por lá, ficou entre 2007 e 2013. Apesar de ter contrato até junho de 2022, a volta de Bale ao Real após o empréstimo ainda é um mistério.

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