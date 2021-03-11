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Balbi é constatado com lesão grave no joelho e desfalca o Flamengo por até oito meses

'Fico desanimado, mas lesões, infelizmente, fazem parte do esporte', disse o armador...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 21:06
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Após sofrer uma entorse no joelho direito na partida contra o Minas na noite de ontem, pela Champions League, Franco Balbi passou por exames de imagem, nesta quarta-feira, que confirmaram lesão ligamentar no local. A indicação é de tratamento cirúrgico.
O Flamengo informou que a previsão de volta do armador às quadras é de seis a oito meses.
- Fico desanimado, mas lesões, infelizmente, fazem parte do esporte. Agora preciso focar na minha recuperação e sei que conto com o apoio de toda a equipe nesse momento - disse o atleta argentino.
O Rubro-Negro também externou que Balbi já iniciou o tratamento de fisioterapia pré-operatório. O jovem Yago Mateus deve ganhar mais espaço no setor de armação do FlaBasquete.
Com classificação encaminhada para os playoffs da Champions, o Flamengo volta as atenções para o NBB. Neste domingo, o time de Gustavo de Conti duela com o Pinheiros, às 19h, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

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