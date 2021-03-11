Balbi é constatado com lesão grave no joelho e desfalca o Flamengo por até oito meses

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Após sofrer uma entorse no joelho direito na partida contra o Minas na noite de ontem, pela Champions League, Franco Balbi passou por exames de imagem, nesta quarta-feira, que confirmaram lesão ligamentar no local. A indicação é de tratamento cirúrgico.

O Flamengo informou que a previsão de volta do armador às quadras é de seis a oito meses.

- Fico desanimado, mas lesões, infelizmente, fazem parte do esporte. Agora preciso focar na minha recuperação e sei que conto com o apoio de toda a equipe nesse momento - disse o atleta argentino.

O Rubro-Negro também externou que Balbi já iniciou o tratamento de fisioterapia pré-operatório. O jovem Yago Mateus deve ganhar mais espaço no setor de armação do FlaBasquete.