Balbi celebra renovação com o Flamengo: 'Seguir brigando por todos os títulos possíveis'

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

A torcida do Flamengo tem mais um motivo pra comemorar em relação ao time de basquete. O clube anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do armador Franco Balbi por mais uma temporada. Destaque desde que chegou na Gávea, o argentino vai para sua quarta temporada com a camisa rubro-negra.

+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoNa última temporada, ele sofreu uma grave lesão no joelho, operou e está em fase de recuperação. Balbi tem trabalhado bastante durante as férias para retornar em alto nível ainda neste ano. O foco do armador é seguir fazendo história no clube.

- A expectativa é voltar 100% após a lesão e ajudar o time a conquistar mais títulos. O objetivo é sempre esse. Temos grandes desafios pela frente, sabemos da responsabilidade e queremos validar tudo que já ganhamos até aqui - comentou o camisa 6.

Apelidado de Mago, o argentino caiu nas graças da torcida logo de cara, em 2018. De lá pra cá se sagrou tricampeão carioca, bicampeão do Super 8, bicampeão do NBB e campeão da Champions League. Presente na campanha extraordinária do time que venceu tudo, Balbi só pensa em continuar batalhando por novos troféus.

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- O que me leva a renovar é a vontade de seguir brigando por todos os títulos possíveis. Espero estar no mesmo nível dos meus companheiros para ajudar quando voltar. Sobre a Nação, fico sem palavras. Sou muito grato por ter esse reconhecimento. É só agradecer mesmo! Espero poder dar meu máximo para que eles se sintam sempre representados em quadra.