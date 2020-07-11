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Baixada Santista vira 'fase amarela' e Santos pode mandar jogos na Vila

Governo de São Paulo apresentou atualização do Plano São Paulo e alterou a classificação da região de laranja para amarelo. Peixe volta a jogar no estadual contra o Santo André...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 13:39

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 13:39

Crédito: Santos poderá jogar diante do Santo André na Vila Belmiro (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Santos recebeu uma notícia boa na última sexta-feira (10). O governo do Estado de São Paulo atualizou a situação da Baixada Santista e alterou a fase laranja para a fase amarela na região, flexibilizando a quarentena na cidade e em outros locais do litoral paulista.
Com isso, o Peixe poderá mandar o jogo contra o Santo André, ainda sem data definida, na Vila Belmiro. Será o retorno da equipe de Jesualdo Ferreira as competições, que estão paralisadas desde o começo de março devido a pandemia do novo coronavírus.
Vale lembrar que a exigência da região estar na fase amarela para receber partidas foi divulgada na última quinta-feira (9) pela Federação Paulista de Futebol. Após a reunião que definiu o retorno da competição para 22 de julho, a entidade anunciou que apenas as cidades com essa classificação poderão sediar as partidas.
Pela classificação do Plano São Paulo, as partidas poderão ser realizadas na Baixada Santista, em Registro e em toda Região Metropolitana de São Paulo. Das cidades que são sedes de clubes da Série A1, Limeira e Itu avançaram para a fase laranja, que ainda não permite o funcionamento de determinadas atividades, como as esportivas. Campinas e Ribeirão Preto permanecem na fase vermelha.

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