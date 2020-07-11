Baixada Santista vira 'fase amarela' e Santos pode mandar jogos na Vila

Crédito: Santos poderá jogar diante do Santo André na Vila Belmiro (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O Santos recebeu uma notícia boa na última sexta-feira (10). O governo do Estado de São Paulo atualizou a situação da Baixada Santista e alterou a fase laranja para a fase amarela na região, flexibilizando a quarentena na cidade e em outros locais do litoral paulista.

Com isso, o Peixe poderá mandar o jogo contra o Santo André, ainda sem data definida, na Vila Belmiro. Será o retorno da equipe de Jesualdo Ferreira as competições, que estão paralisadas desde o começo de março devido a pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que a exigência da região estar na fase amarela para receber partidas foi divulgada na última quinta-feira (9) pela Federação Paulista de Futebol. Após a reunião que definiu o retorno da competição para 22 de julho, a entidade anunciou que apenas as cidades com essa classificação poderão sediar as partidas.