Baixa em derrota do Flu, Fred posta foto de inchaço no tornozelo direito

Fred deixou a torcida do Fluminense ainda mais apreensiva na tarde deste domingo, quando postou uma foto do inchaço em seu tornozelo direito. O atacante teve uma torção após ter um encontrão com o zagueiro Luccas Claro, também do Flu, durante o aquecimento da equipe no gramado do Allianz Parque, momentos antes da derrota tricolor por 2 a 0, no último sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.