Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Baixa em derrota do Flu, Fred posta foto de inchaço no tornozelo direito

Atacante teve torção após esbarrar no zagueiro Luccas Claro durante aquecimento que antecedeu a derrota tricolor por 2 a 0 para o Palmeiras em São Paulo no último sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:03

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:03

Crédito: Fred se machucou enquanto fazia aquecimento no gramado do Allianz Parque (Reprodução do Instagram
Fred deixou a torcida do Fluminense ainda mais apreensiva na tarde deste domingo, quando postou uma foto do inchaço em seu tornozelo direito. O atacante teve uma torção após ter um encontrão com o zagueiro Luccas Claro, também do Flu, durante o aquecimento da equipe no gramado do Allianz Parque, momentos antes da derrota tricolor por 2 a 0, no último sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Como se pode observar, o local está bastante inchado. Por causa deste problema, o camisa 9 não enfrentou o Verdão e é dúvida para a partida contra o Internacional no Beira-Rio, no próximo domingo, às 18h15. Ele passará por avaliação médica no decorrer da semana para saber a gravidade da lesão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados