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futebol

Baixa de peso! Thiago Galhardo está fora dos próximos jogos do Inter

Atacante sentiu uma lesão na panturrilha esquerda e não vai enfrentar Fortaleza e São Paulo...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:14
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional terá um desfalque de peso para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Thiago Galhardo, que sentiu um problema muscular na panturrilha esquerda.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Após os dois próximos confrontos, o departamento médico do Colorado irá reavaliar o jogador e ver se ele poderá atuar ou vai precisar de mais tempo no estaleiro.
No último domino, diante do Goiás, o atleta precisou deixar o campo mais cedo e o técnico Abel Braga já demonstrava preocupação com o estado físico do camisa 17.
Artilheiro
Contratado no começo de 2020, Thiago Galhardo se destacou rapidamente no Colorado e atualmente é o artilheiro do Brasileirão com 16 gols.

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