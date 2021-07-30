Baile de favela! Flamengo massacra o ABC com uma sonora goleada e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Flamengo massacrou, goleou e assegurou uma irreversível vantagem diante do ABC. Nesta quinta-feira, no Maracanã e pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro empilhou gols no primeiro tempo (quatro) e venceu por 6 a 0, com as marcas de Gabigol (2), Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael, além de um contra, que encaminharam a vaga à próxima fase e garantiram uma ida tranquila para o jogo da volta, a ser realizado na quinta que vem, em Natal.
Foi um sonoro "baile de favela" de dar orgulho ao torcedor e à medalhista olímpica e flamenguista Rebeca Andrade.
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OBJETIVO ALCANÇADO NA PRIMEIRA METADE
Com a exceção de Isla, ausente no último jogo, o Flamengo teve todo o sistema defensivo poupado (Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís). E só. Do meio para frente, o time para iniciar foi o titular. Renato Gaúcho optou por não descansar o sistema ofensivo, em estratégia que culminou num atropelo memorável na primeira metade do duelo - o que se provou um tiro certeiro da comissão técnica, pois o Fla decidiu o duelo em 45'. Pelo amplo volume e domínio rubro-negro, o primeiro gol demorou a sair, mas quando saiu... A porteira ficou escancarada para o massacre diante da limitada equipe visitante.
OS ARTILHEIROS DO MASSACRE
O segundo tempo foi marcado pela administração da ampla vantagem do Flamengo, que tirou o pé do acelerador. Conforme o esperado, Portaluppi rodou o time e fez logo quatro alterações nos primeiros minutos - Renê sentiu a coxa e foi a única forçada.
Mesmo numa marcha inferior, o Flamengo viu os suplentes colaboraram para mais uma bola na rede. Michael e Thiago Maia foram decisivos para o quinto gol, marcado contra (Donato). O volante teve um papel fundamental na construção. Já o Robozinho, depois de bate-cabeça da defesa, completou o placar elástico no monólogo - o ABC só conseguiu dar uma finalização, por exemplo (20 a 1).
É BAILE DE FAVELA!
Antes de entrar em campo, o Fla, no telão e camisa, prestou homenagem a Rebeca Andrade, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e atleta do Rubro-Negro. A ginasta utilizou o funk "Baile de Favela" durante as suas apresentações, algo que simboliza a exibição do time de Renato Gaúcho no Maracanã. Nos minutos finais, saiu arremate de tudo quanto é lado, em ritmo de treino. Se o marcador fosse o dobro, não seria exagero algum.
OS PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O Flamengo, agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será na Arena Corinthians, contra o time da casa, neste domingo. No mesmo dia, pela Série D, o ABC visita o Central.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO 6 X 0 ABC - IDA DAS OITAVAS DA COPA DO BRASILEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 29 de julho de 2021, às 20hÁrbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Gramado: ruimCartões amarelos: Marcos Antônio, Wesley Pimbinha, Alisson Cassiano (ABC)Cartões vermelhos:
GOLS: Arrascaeta, 28'/1ºT (1-0); Gabigol, 33'/1ºT (2-0); Bruno Henrique, 41'/1ºT (3-0); Gabigol, 44'/1ºT (4-0); Donato (contra), 29'/2ºT (5-0); Michael, 38'/2ºT (6-0)
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê (Rodinei, 11'/2ºT); Arão, Diego (Thiago Maia, 11'/2ºT), Arrascaeta (Pedro, 11'/2ºT), Everton Ribeiro, Bruno Henrique (Michael, 11'/2ºT) e Gabigol (Vitinho, 30'2ºT).
ABC (Técnico: Moacir Júnior)Welligton; Netinho, Donato, Vinicius Leandro, Alisson Cassiano e Bruno Souza (Vinícius, intervalo); Vinicius Paulista (Felipe Manoel, 24'2ºT), Valderrama, Marcos Antônio (Claudinho, intervalo) e Wesley Pimbinha (Rodrigo Fumaça, 18'/2ºT); Gustavo Henrique.