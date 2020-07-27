AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Baianão: Bahia garante melhor campanha e Vitória está eliminado

Tricolor fez o Flu de Feira a sua mais nova vítima; enquanto o Leão tropeçou diante do Doce Mel...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 21:53
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Chegou ao fim a fase de classificação do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo, os 10 times entraram em campo para a rodada final e a dupla Ba-Vi, sempre favorita ao título, encerra com sentimentos distintos.Bahia x Flu de Feira
No estádio Pituaçu, o Bahia não tomou conhecimento do adversário e com gols de Marco Antônio, garantiu a melhor campanha da competição, com 19 pontos.
Doce Mel x Vitória
Se o Tricolor deu orgulho ao torcedor, o Leão não pode dizer o mesmo. Alisson Farias até balançou a rede duas vezes, mas o sistema defensivo falhou e Mauricio e Igor balançaram a rede a favor do Doce Mel.
Com a igualdade no marcador, o Vitória encerra a Primeira Fase na quinta colocação, com 13 pontos, dois a menos que o G4.
Semi definida
Além do Bahia, a semifinal do Baianão terá o Atlético-BA, Juazeirense e Jacupiense. Os duelos ainda não têm data para acontecer.
Veja os confrontos:
Bahia x JacupienseAtlético-BA x Juazeirense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados