Baianão: Bahia garante melhor campanha e Vitória está eliminado

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Chegou ao fim a fase de classificação do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo, os 10 times entraram em campo para a rodada final e a dupla Ba-Vi, sempre favorita ao título, encerra com sentimentos distintos.Bahia x Flu de Feira

No estádio Pituaçu, o Bahia não tomou conhecimento do adversário e com gols de Marco Antônio, garantiu a melhor campanha da competição, com 19 pontos.

Doce Mel x Vitória

Se o Tricolor deu orgulho ao torcedor, o Leão não pode dizer o mesmo. Alisson Farias até balançou a rede duas vezes, mas o sistema defensivo falhou e Mauricio e Igor balançaram a rede a favor do Doce Mel.

Com a igualdade no marcador, o Vitória encerra a Primeira Fase na quinta colocação, com 13 pontos, dois a menos que o G4.

Semi definida

Além do Bahia, a semifinal do Baianão terá o Atlético-BA, Juazeirense e Jacupiense. Os duelos ainda não têm data para acontecer.

Veja os confrontos: