Bahia x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na noite desta quinta-feira, Bahia e Santos se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2020, competição que se encerra em 2021 devido a pandemia do coronavírus, fato que mudou o mundo nos últimos meses. E as equipes têm objetivos diferentes no confronto.Já com vaga assegurada na próxima Copa Libertadores da América, o Peixe terá um time recheado de Meninos da Vila, como gosta seu torcedor. O clube deu descanso para alguns jogadores, assim como têm muitos atletas no departamento médico. Na 8ª colocação do Brasileirão, a equipe não pode ser ultrapassada por ninguém, como também não consegue subir mais na tabela.Marinho, artilheiro da competição, com 17 gols, testou positivo para o Covid e é o principal desfalque da equipe, que será dirigida pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Ângelo deve ser uma das novidades do ataque alvinegro.Já o Bahia, que joga em casa, conseguiu escapar da zona de rebaixamento e agora sonha com novos voos: a vaga na Copa Sul-Americana. O Tricolor baiano disputa com o Sport, que tem um ponto a mais na tabela, o passaporte para a competição.
O Meia Rodriguinho, que fez três gols na última rodada, é uma das apostas do time para conseguir mais um triunfo. O atacante Gilberto é outra esperança de gol do clube baiano.
FICHA TÉCNICABAHIA X SANTOS
Data e horário: 25 de fevereiro de 2021, às 21h30Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!
BAHIADouglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Gregore, Patrick, Ronaldo; Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.Desfalques: Mateus Claus e Gabriel Novaes (lesionados)
SANTOSJoão Paulo; Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. Técnico: Marcelo Fernandes.Desfalques: Marinho (Covid); Kaio Jorge, Laércio, Carlos Sánchez, Jobson e Raniel (lesionados); Marcos Leonardo e Renyer (Seleção Brasileira); Soteldo, Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison e Lucas Braga (ganharam folga)