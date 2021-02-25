Bahia x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na noite desta quinta-feira, Bahia e Santos se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2020, competição que se encerra em 2021 devido a pandemia do coronavírus, fato que mudou o mundo nos últimos meses. E as equipes têm objetivos diferentes no confronto.Já com vaga assegurada na próxima Copa Libertadores da América, o Peixe terá um time recheado de Meninos da Vila, como gosta seu torcedor. O clube deu descanso para alguns jogadores, assim como têm muitos atletas no departamento médico. Na 8ª colocação do Brasileirão, a equipe não pode ser ultrapassada por ninguém, como também não consegue subir mais na tabela.Marinho, artilheiro da competição, com 17 gols, testou positivo para o Covid e é o principal desfalque da equipe, que será dirigida pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Ângelo deve ser uma das novidades do ataque alvinegro.Já o Bahia, que joga em casa, conseguiu escapar da zona de rebaixamento e agora sonha com novos voos: a vaga na Copa Sul-Americana. O Tricolor baiano disputa com o Sport, que tem um ponto a mais na tabela, o passaporte para a competição.