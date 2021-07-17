Bahia x Flamengo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O nascer da noite de domingo em Pituaçu marcará o encontro entre Bahia e Flamengo, a partir das 18h15, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor chega ao confronto com uma derrota na bagagem, o Rubro-Negro visita o Nordeste depois de um triunfo apertado e com Renato Gaúcho como novidade à frente da equipe na competição. + Veja a tabela completa do BrasileirãoPor falar em Renato, que ficou marcado nos tempos de Grêmio por poupar o time no Brasileirão e priorizar as Copas, há um dilema por conta da Libertadores na mira. Mas a tendência é a escalação com o máximo possível de titulares, enquanto, do outro lado, Dado Cavalcanti viu o seu time chegar a cinco desfalques em sete dias, seja por suspensão ou transferência para outros clubes (Juninho e Thacionado estão de saída). O desafio será se virar em meio a contratempos em um duelo direto nas proximidades do G4. Confira mais informações da partida entre Bahia e Flamengo:
Estádio: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)Data e hora: 18 de julho de 2021, às 18h15 (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos Fifa-GO)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!.
BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)Matheus Teixeira; Renan Guedes, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Lucas Araújo, Patrick de Lucca, Maycon Douglas, Rossi e Rodriguinho; Gilberto.
Lesionado: -Suspensos: Jonas, Daniel e Nino Pendurados: Patrick de Lucca, Edson e Matheus Teixeira
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Michael.
Lesionados: César, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Piris da Motta e Thiago Maia (poupado)Suspenso: -Pendurado: Bruno Henrique
PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em vitória do Flamengo, 40%, em empate, e o restante, 10%, em triunfo do Bahia.