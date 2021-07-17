Bahia x Flamengo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O nascer da noite de domingo em Pituaçu marcará o encontro entre Bahia e Flamengo, a partir das 18h15, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor chega ao confronto com uma derrota na bagagem, o Rubro-Negro visita o Nordeste depois de um triunfo apertado e com Renato Gaúcho como novidade à frente da equipe na competição. + Veja a tabela completa do BrasileirãoPor falar em Renato, que ficou marcado nos tempos de Grêmio por poupar o time no Brasileirão e priorizar as Copas, há um dilema por conta da Libertadores na mira. Mas a tendência é a escalação com o máximo possível de titulares, enquanto, do outro lado, Dado Cavalcanti viu o seu time chegar a cinco desfalques em sete dias, seja por suspensão ou transferência para outros clubes (Juninho e Thacionado estão de saída). O desafio será se virar em meio a contratempos em um duelo direto nas proximidades do G4. Confira mais informações da partida entre Bahia e Flamengo: