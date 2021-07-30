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Bahia tenta quebrar duas marcas negativas em jogo contra o Sport

Tricolor vai tentar acabar com jejum de triunfos e gols marcados, que dura quatro partidas...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:17
Crédito: Divulgação/EC Bahia
O fim de semana é decisivo para o Bahia. Após quatro derrotas consecutivas, o Tricolor busca acabar com a turbulência e mede forças contra o Sport, em Pituaçu.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além de conquistar um triunfo, o time de Dado Cavalcanti quer voltar a balançar a rede, algo que não aconteceu na série negativa.
O último gol marcado pelo Bahia ocorreu em cima do Juventude por 1 a 0. Na ocasião, o Tricolor saiu de campo com os três pontos.
Queda Livre
Em meio os resultados ruins, o Tricolor perdeu contato com a zona de classificação da Libertadores da América. Agora, a diferença é de quatro pontos atrás do Flamengo.
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