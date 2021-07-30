Bahia tenta quebrar duas marcas negativas em jogo contra o Sport

Crédito: Divulgação/EC Bahia

O fim de semana é decisivo para o Bahia. Após quatro derrotas consecutivas, o Tricolor busca acabar com a turbulência e mede forças contra o Sport, em Pituaçu.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Além de conquistar um triunfo, o time de Dado Cavalcanti quer voltar a balançar a rede, algo que não aconteceu na série negativa.

O último gol marcado pelo Bahia ocorreu em cima do Juventude por 1 a 0. Na ocasião, o Tricolor saiu de campo com os três pontos.

Queda Livre