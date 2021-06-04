Bahia tenta chegar ao terceiro jogo sem levar gols

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após resultados ruins pela Copa Sul-Americana, onde obteve duas derrotas e acabou eliminado, o Bahia reagiu diante dos rivais brasileiros.

Nos confrontos pelo Brasileirão contra o Santos e Copa do Brasil diante do Vila Nova, o time de Dado Cavalcanti melhorou e deu uma resposta ao torcedor.

Agora, a missão é mais complicada. Fora de casa, o Esquadrão de Aço vai em busca dos pontos contra o Red Bull Bragantino, um dos times mais fortes do torneio.

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