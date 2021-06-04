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futebol

Bahia tenta chegar ao terceiro jogo sem levar gols

Após ficar em branco contra Santos e Vila Nova, o time de Dado Cavalcanti tem pela frente o Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:44

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:44

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após resultados ruins pela Copa Sul-Americana, onde obteve duas derrotas e acabou eliminado, o Bahia reagiu diante dos rivais brasileiros.
Nos confrontos pelo Brasileirão contra o Santos e Copa do Brasil diante do Vila Nova, o time de Dado Cavalcanti melhorou e deu uma resposta ao torcedor.
Agora, a missão é mais complicada. Fora de casa, o Esquadrão de Aço vai em busca dos pontos contra o Red Bull Bragantino, um dos times mais fortes do torneio.
Defesa
Se o ataque é uma prioridade do treinador, a meta do Esquadrão de Aço será manter a baliza sem sofrer gols, já que o time passou em branco contra Santos e Vila Nova.

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