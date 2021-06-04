Bahia tenta chegar ao terceiro jogo sem levar gols

Após resultados ruins pela Copa Sul-Americana, onde obteve duas derrotas e acabou eliminado, o Bahia reagiu diante dos rivais brasileiros.
Nos confrontos pelo Brasileirão contra o Santos e Copa do Brasil diante do Vila Nova, o time de Dado Cavalcanti melhorou e deu uma resposta ao torcedor.
Agora, a missão é mais complicada. Fora de casa, o Esquadrão de Aço vai em busca dos pontos contra o Red Bull Bragantino, um dos times mais fortes do torneio.
Defesa
Se o ataque é uma prioridade do treinador, a meta do Esquadrão de Aço será manter a baliza sem sofrer gols, já que o time passou em branco contra Santos e Vila Nova.