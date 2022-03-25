Bahia tem interesse em dois jogadores do São Bernardo

Após um início de ano ruim, o Bahia mira a chegada de novos reforços ao elenco de Guto Ferreira e pode sacramentar duas contratações.
De acordo com o portal Bahia Notícias, o Tricolor está interessado nas chegadas dos atacantes Paulinho Moccelin e Davó, que disputaram o Paulistão pelo São Bernardo.
No caso de Moccelin a negociação é mais fácil, já que ele está sem contrato e livre para acertar com o Bahia.
Enquanto isso, Davó pertence ao Corinthians e, o Esquadrão de Aço precisa negociar o seu empréstimo com o Timão.