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Bahia tem a chance de ouro para abrir vantagem do Z-4; confira

Com a semana livre para trabalhar, o Bahia mede forças com a lanterna Chapecoense, em casa...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 12:37

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:37

Crédito: Guto Ferreira terá a semana livre para treinos (Felipe Oliveira/Bahia
Após empatar com o América-MG fora de casa, o Bahia conseguiu escapar da zona de rebaixamento, já que teve a ajuda do Juventude, que perdeu e foi ultrapassado pelo Tricolor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com um ambiente mais ‘tranquilo’ em relação ao cenário que encontrou na última semana, o técnico Guto Ferreira não terá jogos para se preocupar ao longo dos próximos dias e ganha tempo para armar o time que encara a Chapecoense.
Por falar no jogo do fim de semana, Guto e Bahia terão a oportunidade de ouro para vencer e abrir vantagem do temido Z-4.
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está virtualmente rebaixada para a Série B e sem vencer nos últimos sete confrontos.

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