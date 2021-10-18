Bahia tem a chance de ouro para abrir vantagem do Z-4; confira

Crédito: Guto Ferreira terá a semana livre para treinos (Felipe Oliveira/Bahia

Após empatar com o América-MG fora de casa, o Bahia conseguiu escapar da zona de rebaixamento, já que teve a ajuda do Juventude, que perdeu e foi ultrapassado pelo Tricolor.

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Com um ambiente mais ‘tranquilo’ em relação ao cenário que encontrou na última semana, o técnico Guto Ferreira não terá jogos para se preocupar ao longo dos próximos dias e ganha tempo para armar o time que encara a Chapecoense.

Por falar no jogo do fim de semana, Guto e Bahia terão a oportunidade de ouro para vencer e abrir vantagem do temido Z-4.