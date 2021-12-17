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Bahia suspende as atividades do futebol feminino

Falta de calendário e queda no faturamento pesaram na decisão da diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:32

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:32

O Bahia continua em processo de reformulação dentro e fora das quatro linhas. Nesta sexta-feira, o Tricolor anunciou que suspendeu as atividades do futebol feminino.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com a nota do clube, o principal motivo para a decisão é a falta de calendário até maio de 2022 e a queda nas receitas.
Sem ‘fechar a conta’, a melhor decisão encontrada pelos dirigentes foi interromper o projeto, opção que pegou muita gente de surpresa.
Confira o comunicado do Bahia:
‘O Esporte Clube Bahia comunica que, em razão da ausência de competições até maio de 2022, somada à queda de receitas na ordem de 50% do orçamento tricolor para 2022, o projeto do time feminino também precisará sofrer adaptação, a exemplo do futebol masculino e da divisão de base do Esquadrão.
A reapresentação acontecerá em abril e as atletas que possuem contrato até a próxima temporada continuarão vinculadas à equipe.
O projeto retornará em abril com a mesma seriedade e objetivo de voltar ao Campeonato Brasileiro A1’, diz o vice-presidente Vitor Ferraz.
Crédito: FutebolFemininodoBahiafoisuspenso(Divulgação/Bahia

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