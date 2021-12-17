Bahia suspende as atividades do futebol feminino

O Bahia continua em processo de reformulação dentro e fora das quatro linhas. Nesta sexta-feira, o Tricolor anunciou que suspendeu as atividades do futebol feminino.

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De acordo com a nota do clube, o principal motivo para a decisão é a falta de calendário até maio de 2022 e a queda nas receitas.

Sem ‘fechar a conta’, a melhor decisão encontrada pelos dirigentes foi interromper o projeto, opção que pegou muita gente de surpresa.

Confira o comunicado do Bahia:

‘O Esporte Clube Bahia comunica que, em razão da ausência de competições até maio de 2022, somada à queda de receitas na ordem de 50% do orçamento tricolor para 2022, o projeto do time feminino também precisará sofrer adaptação, a exemplo do futebol masculino e da divisão de base do Esquadrão.

A reapresentação acontecerá em abril e as atletas que possuem contrato até a próxima temporada continuarão vinculadas à equipe.

O projeto retornará em abril com a mesma seriedade e objetivo de voltar ao Campeonato Brasileiro A1’, diz o vice-presidente Vitor Ferraz.