Bahia se complica na Sul-Americana com empate diante do Independiente

Crédito: Arisson MARINHO / AFP

Depois de muita polêmica no desembarque do Independiente em Salvador, o Bahia entrou em campo na noite da última terça-feira, encarou o Rojo pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana e ficou no empate por 2 a 2.

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Após sair perdendo por dois gols, o Esquadrão de Aço conseguiu a igualdade e saiu com o gosto amargo na boca, já que o atacante Gilberto desperdiçou um pênalti.

Apesar de não ter ficado catastrófico no placar, a situação do Tricolor não ficou positiva na classificação, pois o time permanece na vice-liderança, com dois pontos a menos que o Rojo (7 a 5).

Agora, o time de Dado Cavalcanti fica em situação delicada para o returno. Serão dois jogos fora de casa, sendo um deles contra o Rojo e sem o direito de perder pontos.