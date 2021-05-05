Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia se complica na Sul-Americana com empate diante do Independiente

Tricolor não ultrapassou o rival e agora depende de tropeço para avançar no torneio...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 15:19
Crédito: Arisson MARINHO / AFP
Depois de muita polêmica no desembarque do Independiente em Salvador, o Bahia entrou em campo na noite da última terça-feira, encarou o Rojo pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana e ficou no empate por 2 a 2.
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
Após sair perdendo por dois gols, o Esquadrão de Aço conseguiu a igualdade e saiu com o gosto amargo na boca, já que o atacante Gilberto desperdiçou um pênalti.
Apesar de não ter ficado catastrófico no placar, a situação do Tricolor não ficou positiva na classificação, pois o time permanece na vice-liderança, com dois pontos a menos que o Rojo (7 a 5).
Agora, o time de Dado Cavalcanti fica em situação delicada para o returno. Serão dois jogos fora de casa, sendo um deles contra o Rojo e sem o direito de perder pontos.
Vale lembrar, que na Copa Sul-Americana, apenas o líder de cada chave irá avançar para as oitavas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados