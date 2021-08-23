Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia se complica na reta final do turno do Brasileirão

Tricolor despencou no quesito desempenho e se aproxima de maneira perigosa do Z-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 19:00

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:00

Crédito: Bahia foi derrotado novamente no fim de semana (Divulgação/Bahia
A situação do Bahia na reta final do turno do Campeonato Brasileiro é simplesmente dramática. Após o revés contra o Grêmio no fim de semana, o Tricolor vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a derrota para um adversário direto, a distância para os quatro últimos ficou em dois pontos (18 a 16). A situação pode ficar ainda mais complicada, caso o Grêmio vença o seu jogo atrasado contra o Flamengo.
Fluminense
Entre o Bahia e a zona de rebaixamento está o Fluminense, que joga nesta segunda-feira e, se vencer o Atlético-MG, ultrapassa o Tricolor.
Calendário
O próximo jogo do Bahia no Brasileirão é justamente o Fluminense, mas no Rio de Janeiro. Outra derrota e uma combinação de resultados, podem levar o Esquadrão de Aço ao temido Z-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados