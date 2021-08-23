Bahia se complica na reta final do turno do Brasileirão

Crédito: Bahia foi derrotado novamente no fim de semana (Divulgação/Bahia

A situação do Bahia na reta final do turno do Campeonato Brasileiro é simplesmente dramática. Após o revés contra o Grêmio no fim de semana, o Tricolor vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com a derrota para um adversário direto, a distância para os quatro últimos ficou em dois pontos (18 a 16). A situação pode ficar ainda mais complicada, caso o Grêmio vença o seu jogo atrasado contra o Flamengo.

Fluminense

Entre o Bahia e a zona de rebaixamento está o Fluminense, que joga nesta segunda-feira e, se vencer o Atlético-MG, ultrapassa o Tricolor.

Calendário