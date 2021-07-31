Bahia quer vencer Sport para não perder contato com G6

Após três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Bahia volta a campo neste domingo e sabe que apenas os três pontos interessam diante do Sport.
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Consciente que não tem margem para erro, o técnico Dado Cavalcante colocou o triunfo como meta para que o Tricolor não perca contato com o grupo da Libertadores.
No momento, o Esquadrão de Aço é o 9º colocado, com 17 pontos. O Flamengo, primeiro do G-6 aparece com 21.
Com quatro pontos de distância, o Bahia precisa levar a melhor diante do Leão e torcer por tropeço do Rubro-Negro, que visita o Corinthians, na NeoQuímica Arena.