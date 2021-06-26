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futebol

Bahia quer vencer o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque

Tricolor fez três visitas ao Verdão em sua casa nova e ainda não saiu com triunfo...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 14:00
Crédito: RENATO GIZZI Photo Premium
Na noite deste domingo, o Bahia vai até a cidade de São Paulo para encarar o Palmeiras, um dos times postulantes ao título do Brasileirão.
+ CR7 perto de se isolar no topo! Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Consciente da dificuldade dentro das quatro linhas, o Esquadrão de Aço quer aprontar e sabe que o momento instável do adversário é ideal para as suas pretensões.
No momento, o Bahia é o 4º colocado na classificação com 11 pontos e o Palmeiras aparece logo atrás, com 10.
Tabu
Outro ponto que anima os jogadores do Tricolor a sair com um bom resultado é o Esquadrão de Aço nunca ter vencido no Allianz Parque.
Desde a inauguração do estádio, o Bahia fez três visitas ao estádio e acabou superado em duas oportunidades. O time também conquistou um empate.
Histórico do Bahia no Allianz Parque:
Palmeiras 3 x 0 Bahia – 2018Palmeiras 2 x 2 Bahia – 2019Palmeiras 3 x 0 Bahia - 2020
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