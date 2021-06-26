Bahia quer vencer o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque

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Na noite deste domingo, o Bahia vai até a cidade de São Paulo para encarar o Palmeiras, um dos times postulantes ao título do Brasileirão.

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Consciente da dificuldade dentro das quatro linhas, o Esquadrão de Aço quer aprontar e sabe que o momento instável do adversário é ideal para as suas pretensões.

No momento, o Bahia é o 4º colocado na classificação com 11 pontos e o Palmeiras aparece logo atrás, com 10.

Tabu

Outro ponto que anima os jogadores do Tricolor a sair com um bom resultado é o Esquadrão de Aço nunca ter vencido no Allianz Parque.

Desde a inauguração do estádio, o Bahia fez três visitas ao estádio e acabou superado em duas oportunidades. O time também conquistou um empate.

Histórico do Bahia no Allianz Parque: