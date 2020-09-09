Bahia oficializa a contratação do técnico Mano Menezes

Agora é oficial. Depois de dias intensos, o Bahia oficializou a contratação do técnico Mano Menezes. Aos 58 anos, o comandante assinou com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2021.A negociação começou na semana passada e só não foi concretizada no fim de semana por conta de Eduardo Silva, preparador físico da comissão de Mano, que sofreu um AVC.