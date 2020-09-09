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futebol

Bahia oficializa a contratação do técnico Mano Menezes

Sem técnico desde a demissão de Roger Machado, o Esquadrão de Aço confirmou a chegada do novo comandante...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 19:19
Crédito: Divulgação/Bahia
Agora é oficial. Depois de dias intensos, o Bahia oficializou a contratação do técnico Mano Menezes. Aos 58 anos, o comandante assinou com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2021.A negociação começou na semana passada e só não foi concretizada no fim de semana por conta de Eduardo Silva, preparador físico da comissão de Mano, que sofreu um AVC.
Na noite da última terça-feira o acordo foi praticamente selado e o treinador ajustou os últimos detalhes do seu contrato.
Nesta quinta-feira, ele estará presente em Pituaçu para assistir o jogo do Esquadrão de Aço diante do Grêmio.
Ultimo Trabalho
Mano Menezes estava desempregado desde dezembro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras.

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