Bahia oficializa a chegada do atacante Raí

Crédito: Raí é o novo atacante do Bahia (Divulgação/Bahia

O prazo para inscrever novos atletas no Brasileirão encerra nesta sexta-feira e o Bahia sacramentou a chegada do atacante Raí.

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Antes de chegar ao Esquadrão de Aço, o novo reforço da equipe defendeu as cores do Deportivo La Coruña, mas teve apenas sete jogos dentro do time espanhol.

De acordo com o departamento de comunicação do clube, Raí desembarca em Salvador nesta sexta-feira e irá direto ao CT Evaristo de Macedo para conhecer as instalações e os novos companheiros.