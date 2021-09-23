Bahia oficializa a chegada do atacante Raí

O prazo para inscrever novos atletas no Brasileirão encerra nesta sexta-feira e o Bahia sacramentou a chegada do atacante Raí.
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Antes de chegar ao Esquadrão de Aço, o novo reforço da equipe defendeu as cores do Deportivo La Coruña, mas teve apenas sete jogos dentro do time espanhol.
De acordo com o departamento de comunicação do clube, Raí desembarca em Salvador nesta sexta-feira e irá direto ao CT Evaristo de Macedo para conhecer as instalações e os novos companheiros.
A estreia ainda vai precisar de alguns dias para entrar no ritmo de jogo e ser relacionado por Diego Dabove.