Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bahia oficializa a chegada do atacante Raí

Tricolor corre contra o tempo e anunciou mais um reforço para o plantel de Diego Dabove...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:46
Crédito: Raí é o novo atacante do Bahia (Divulgação/Bahia
O prazo para inscrever novos atletas no Brasileirão encerra nesta sexta-feira e o Bahia sacramentou a chegada do atacante Raí.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes de chegar ao Esquadrão de Aço, o novo reforço da equipe defendeu as cores do Deportivo La Coruña, mas teve apenas sete jogos dentro do time espanhol.
De acordo com o departamento de comunicação do clube, Raí desembarca em Salvador nesta sexta-feira e irá direto ao CT Evaristo de Macedo para conhecer as instalações e os novos companheiros.
A estreia ainda vai precisar de alguns dias para entrar no ritmo de jogo e ser relacionado por Diego Dabove.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados