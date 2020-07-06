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Bahia melhora o seu desempenho na Copa do Nordeste em 2020

Diferente de 2019, quando não passou de fase, o Tricolor conseguiu uma vaga entre os oito melhores com uma rodada de antecedência...
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Publicado em 

05 jul 2020 às 21:01

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 21:01

Crédito: Felipe Olivera/EC Bahia
Considerado uma das forças do futebol nordestino, o Bahia disputa o posto de melhor equipe da região com o Fortaleza, que também cresceu muito nos últimos anos.

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