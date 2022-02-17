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Bahia informa que autores de ofensa racial contra Luiz Henrique foram identificados

Clube agregou estar prestando auxílio psicológico e jurídico ao lateral-esquerdo...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:11
Através de nota oficial, o Bahia se pronunciou mais uma vez nesta quinta-feira (17) sobre o caso de racismo cometido contra o lateral-esquerdo Luiz Henrique que veio da arquibancada da Arena Fonte Nova, no confronto com o CSA, pela Copa do Nordeste.>O conteúdo do LANCE! também está no TikTokNo comunicado, o clube informou que fez a devida identificação de dois torcedores responsáveis pelos comentários de cunho racista em relação ao cabelo do lateral-esquerdo que estava se aquecendo atrás de uma das metas. Os nomes dos torcedores não foram divulgados.
O Esquadrão ainda agregou que, além de submeter ambos os sócios-torcedores a um processo disciplinar e realizar um convite de imersão socioeducativa em programa promovido pelo Bahia, também está prestando o devido auxílio ao jogador de 24 anos de idade.
Confira a nota oficial do Bahia na íntegra
O Esporte Clube Bahia comunica que, após investigação realizada ainda na noite desta quarta-feira (16), ao final do jogo contra o CSA pela Copa do Nordeste, identificou os envolvidos no lamentável episódio de injúria racial em face do lateral esquerdo Luiz Henrique.
Nesta quinta (17) a diretoria enviou representação à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e os dois sócios que participaram do ato responderão a processo disciplinar com previsão de punições como advertência, suspensão e exclusão do quadro de associados, de acordo com o estatuto tricolor.
Adicionalmente, os torcedores serão convidados para uma imersão socioeducativa sobre racismo estrutural dentro do projeto Dedo Na Ferida, lançado pelo Esquadrão em novembro de 2019.
O atleta vem recebendo todo o suporte jurídico do clube e ainda não decidiu se vai prestar queixa-crime.
Crédito: Divulgação/ECBahia

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