Bahia está definido para duelo na Copa do Brasil

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia está pronto para a Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Dado Cavalcanti realizou o último treino antes de encarar o Vila Nova-GO, em Goiânia.

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Impressionado com a boa apresentação diante do Santos, o comandante não vai mexer na equipe e deve repetir a escalação.

Bom resultado

Empolgado, Dado Cavalcanti quer sair com um bom resultado fora de casa e abrir a série eliminatória com um resultado positivo.