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futebol

Bahia está definido para duelo na Copa do Brasil

Embalado pela estreia no Brasileirão, o time de Dado Cavalcanti faz duelo contra o Vila Nova-GO...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:24
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O Bahia está pronto para a Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira, o técnico Dado Cavalcanti realizou o último treino antes de encarar o Vila Nova-GO, em Goiânia.
+ Novela de Gerson perto de definição, Chelsea pensa em reforços para o ataque… O Dia do Mercado
Impressionado com a boa apresentação diante do Santos, o comandante não vai mexer na equipe e deve repetir a escalação.
Bom resultado
Empolgado, Dado Cavalcanti quer sair com um bom resultado fora de casa e abrir a série eliminatória com um resultado positivo.
Veja a provável escalação: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

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