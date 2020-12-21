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futebol

Bahia emite nota oficial onde Ramírez nega ter ofendido Gerson

Comunicado do clube acrescentou que o meia colombiano foi afastado "até a conclusão da apuração"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 10:54

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 10:54

Crédito: Divulgação/Instagram
No seu site oficial, o Bahia emitiu um comunicado nas primeiras horas dessa segunda-feira (21) falando sobre a acusação de racismo feita pelo meio-campista Gerson, do Flamengo, para com o meia colombiano Índio Ramírez na derrota do último domingo por 4 a 3.
Segundo o relatado, Ramírez foi questionado sobre o ato e negou veementemente ter proferido qualquer ofensa em direção ao flamenguista. Apesar disso, a atitude do Bahia, também pontuada na nota, foi de afastar o jogador recém-chegado ao clube "até a conclusão da apuração".
Além disso, o clube afirmou que o presidente Guilherme Bellintani fez contato com Gerson em sinal de solidariedade.
Confira a nota oficial do Bahia sobre o caso envolvendo Ramírez e Gerson
O Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feita pelo atleta Gerson, do Flamengo, ocorrida na noite deste domingo (20).
O atleta Índio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave.
O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza.
Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração.
O presidente Guilherme Bellintani ligou para Gerson a fim de prestar solidariedade.

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