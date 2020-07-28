Bahia e Confiança definem a última vaga na final da Copa do Nordeste

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O estádio Pituaçu será palco de um dos jogos mais interessantes da retomada do futebol. A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Bahia e Confiança medem forças pela semifinal da Copa do Nordeste.Um dos projetos mais sólidos da região nordeste é o Bahia. Com um time forte e repleto de nomes conhecidos, o Tricolor fez uma campanha regular ao longo da competição e entra como favorito a ficar com a vaga na decisão.

Outro ponto que pesa a favor do time é o local do jogo. Por conta da realização da Copa NE em Salvador, o time de Roger Machado conhece os atalhos do gramado e tem tudo para impor o seu ritmo.

Do outro lado está o Confiança. A equipe demonstrou uma grande evolução nas últimas temporadas e a prova da sua melhora é o desempenho no torneio. Na fase de grupos, o Azulão fez a melhor campanha da chave e promete incomodar o Tricolor dentro das quatro linhas.

Prováveis Escalações:

BAHIA: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Clayson, Élber e Fernandão. Técnico: Roger Machado.