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Bahia e Confiança definem a última vaga na final da Copa do Nordeste

A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Tricolor e Azulão se enfrentam no estádio de Pituaçu...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 20:01

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 20:01
Crédito: Divulgação
O estádio Pituaçu será palco de um dos jogos mais interessantes da retomada do futebol. A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Bahia e Confiança medem forças pela semifinal da Copa do Nordeste.Um dos projetos mais sólidos da região nordeste é o Bahia. Com um time forte e repleto de nomes conhecidos, o Tricolor fez uma campanha regular ao longo da competição e entra como favorito a ficar com a vaga na decisão.
Outro ponto que pesa a favor do time é o local do jogo. Por conta da realização da Copa NE em Salvador, o time de Roger Machado conhece os atalhos do gramado e tem tudo para impor o seu ritmo.
Do outro lado está o Confiança. A equipe demonstrou uma grande evolução nas últimas temporadas e a prova da sua melhora é o desempenho no torneio. Na fase de grupos, o Azulão fez a melhor campanha da chave e promete incomodar o Tricolor dentro das quatro linhas.
Prováveis Escalações:
BAHIA: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Clayson, Élber e Fernandão. Técnico: Roger Machado.
CONFIANÇA: Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan (Nirley), Matheus e Djalma Silva; Amaral, Jeferson Lima, André Mortiz, Ari Moura e Ítalo; Reis. Técnico: Matheus Costa.

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