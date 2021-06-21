Bahia divulga levantamento histórico sobre recordistas em bolas paradas pelo clube

Através das suas redes sociais, o Bahia divulgou um interessante levantamento produzido pelo próprio clube em relação aos atletas que tiveram o melhor aproveitamento na história do Esquadrão levando em conta somente os lances de bola parada. Antes, o clube já havia publicado material semelhante sobre a artilharia geral e também o ranking relacionados as assistências.Dentro desse quesito, quem se destaca é um nome que defendeu as cores do clube na década de 1990 e se caracterizou tanto pela qualidade como também a potência de seu chute: Lima Sergipano. Na somatória dos tentos marcados em cobranças de falta, pênaltis e até mesmo em gols olímpicos, ele totalizou 57 bolas, duas a mais que o vice-líder nesse ranking, o também ex-jogador Uéslei.