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Bahia divulga levantamento histórico sobre recordistas em bolas paradas pelo clube

Em números gerais contabilizando faltas, pênaltis e até mesmo gols olímpicos, Lima Sergipano aparece como o mais eficiente...
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Publicado em 

21 jun 2021 às 17:07

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:07

Crédito: Meio-campista defendeu o Esquadrão em duas passagens distintas (Reprodução/YouTube Tremendão TV
Através das suas redes sociais, o Bahia divulgou um interessante levantamento produzido pelo próprio clube em relação aos atletas que tiveram o melhor aproveitamento na história do Esquadrão levando em conta somente os lances de bola parada. Antes, o clube já havia publicado material semelhante sobre a artilharia geral e também o ranking relacionados as assistências.Dentro desse quesito, quem se destaca é um nome que defendeu as cores do clube na década de 1990 e se caracterizou tanto pela qualidade como também a potência de seu chute: Lima Sergipano. Na somatória dos tentos marcados em cobranças de falta, pênaltis e até mesmo em gols olímpicos, ele totalizou 57 bolas, duas a mais que o vice-líder nesse ranking, o também ex-jogador Uéslei.
Revelado pelo Itabaiana e com passagens na carreira também por Sport, Cabofriense, Sergipe, Lagartense e Confiança, Lima defendeu as cores do Bahia entre 1991 e 1997 além de uma breve passagem em 1999. Nesse período, além da marca relevante, ele se consagrou com a conquista de quatro estaduais: 1991, 1994, 1997 e 1999.
Confira o levantamento histórico em bolas paradas do Bahia

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