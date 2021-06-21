Bahia divulga levantamento histórico sobre recordistas em bolas paradas pelo clube

Através das suas redes sociais, o Bahia divulgou um interessante levantamento produzido pelo próprio clube em relação aos atletas que tiveram o melhor aproveitamento na história do Esquadrão levando em conta somente os lances de bola parada. Antes, o clube já havia publicado material semelhante sobre a artilharia geral e também o ranking relacionados as assistências.Dentro desse quesito, quem se destaca é um nome que defendeu as cores do clube na década de 1990 e se caracterizou tanto pela qualidade como também a potência de seu chute: Lima Sergipano. Na somatória dos tentos marcados em cobranças de falta, pênaltis e até mesmo em gols olímpicos, ele totalizou 57 bolas, duas a mais que o vice-líder nesse ranking, o também ex-jogador Uéslei.
Revelado pelo Itabaiana e com passagens na carreira também por Sport, Cabofriense, Sergipe, Lagartense e Confiança, Lima defendeu as cores do Bahia entre 1991 e 1997 além de uma breve passagem em 1999. Nesse período, além da marca relevante, ele se consagrou com a conquista de quatro estaduais: 1991, 1994, 1997 e 1999.
Confira o levantamento histórico em bolas paradas do Bahia