Bahia confirma a saída de William Maranhão para o Santos

O Santos ainda não anunciou oficialmente, mas o Bahia tratou de adiantar o assunto. O volante Willian Maranhão é novo reforço da equipe da Vila Belmiro. O Peixe pagou R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante dos direitos permanece com seu antigo clube.A chegada do volante não impede a contratação de outros jogadores para posição. Maranhão é visto como uma oportunidade de mercado para compor elenco. O Santos segue com outros jogadores da posição na mira e deve trazer pelo menos mais um volante antes do início do Brasileiro.
Aos 26 anos, o atleta tem passagens por Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia. Ele chegou a negociar com o Peixe em 2021, mas as negociação acabaram não avançando.A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros.