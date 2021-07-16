Bahia apresenta o centroavante Rodallega

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Na semana passada o Bahia anunciou o atacante Rodallega, que foi apresentado no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira.

Ansioso para defender o manto Tricolor, o centroavante afirmou que o Brasileirão é o melhor campeonato do continente e espera corresponder as expectativas.

‘Digo que é uma expectativa muito grande, com muita gana para ajudar a equipe do Bahia. É uma oportunidade importante para mim, para minha carreira, para minha família. É uma oportunidade de jogar na melhor liga da América do Sul, que é a Liga Brasileira, torneio muito importante. Estou fazendo parte do Bahia. Vamos trabalhar para fazer o melhor possível’, declarou o novo centroavante.

‘Não é necessário falar um pouco mais, o mais importante agora é representar a camisa do Bahia, trabalhar de uma maneira excelente, 100%. Melhorar todos os dias e ganhar os objetivos com a equipe’, afirmou.

Substituto de Gilberto?