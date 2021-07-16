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futebol

Bahia apresenta o centroavante Rodallega

Atacante colombiano de 35 anos assinou com o Tricolor na semana passada e foi apresentado nesta quinta-feira...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 21:08

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 21:08
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Na semana passada o Bahia anunciou o atacante Rodallega, que foi apresentado no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira.
Ansioso para defender o manto Tricolor, o centroavante afirmou que o Brasileirão é o melhor campeonato do continente e espera corresponder as expectativas.
‘Digo que é uma expectativa muito grande, com muita gana para ajudar a equipe do Bahia. É uma oportunidade importante para mim, para minha carreira, para minha família. É uma oportunidade de jogar na melhor liga da América do Sul, que é a Liga Brasileira, torneio muito importante. Estou fazendo parte do Bahia. Vamos trabalhar para fazer o melhor possível’, declarou o novo centroavante.
‘Não é necessário falar um pouco mais, o mais importante agora é representar a camisa do Bahia, trabalhar de uma maneira excelente, 100%. Melhorar todos os dias e ganhar os objetivos com a equipe’, afirmou.
Substituto de Gilberto?
Aos 35 anos, Rodallega desembarca em Salvador para disputar posição com Gilberto. Vale lembrar, que o atual camisa 9 está com o contrato perto do fim e ainda não foi renovado.

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