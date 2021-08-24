Bahia anuncia a chegada do volante Luizão

Crédito: Luizão fica no Bahia até dezembro de 2022 (Divulgação/Bahia

O terça-feira começou com notícia positiva ao torcedor do Bahia. Através das redes sociais, o Tricolor confirmou a chegada do volante Luizão.

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Aos 23 anos, ele estava no Vorskla Poltava-UCR e assinou com o Esquadrão de Aço até a temporada 2022.

Desempenho

No Vorskla Poltava-UCR, Luizão atuou em 36 partidas e anotou um gol.

Mais reforços?