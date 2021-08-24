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futebol

Bahia anuncia a chegada do volante Luizão

Após três temporadas no futebol da Ucrânia, o meio-campista assinou contrato até dezembro de 2022...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 13:07
Crédito: Luizão fica no Bahia até dezembro de 2022 (Divulgação/Bahia
O terça-feira começou com notícia positiva ao torcedor do Bahia. Através das redes sociais, o Tricolor confirmou a chegada do volante Luizão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aos 23 anos, ele estava no Vorskla Poltava-UCR e assinou com o Esquadrão de Aço até a temporada 2022.
Desempenho
No Vorskla Poltava-UCR, Luizão atuou em 36 partidas e anotou um gol.
Mais reforços?
Em baixa no Campeonato Brasileiro, a diretoria tenta encontrar soluções no mercado e tenta a chegada de mais peças para fortalecer o time de Diego Dabove.

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