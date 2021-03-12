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futebol

Bahia anuncia a chegada de dois reforços para a temporada 2021

Goleiro Júnior e zagueiro Germán Conti são as novidades do elenco comandado por Dado Cavalcanti...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:15
Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
A sexta-feira é de novidade no Bahia. Através das redes sociais, o Esquadrão de Aço anunciou as contratações do zagueiro Germán Conti e do goleiro Júnior.
Os dois atletas foram indicados pela comissão técnica, que pretendem melhorar a competitividade do elenco para a temporada 2021.
Júnior
Revelado pelo São Paulo, o goleiro chega ao Bahia para disputar posição com Douglas e dar segurança a posição para o Tricolor. Ele fica até o fim do ano no Tricolor.
Germán Conti
Aos 26 anos, Germán Conti chega por empréstimo do Benfica e assinou com o Tricolor até dezembro. Antes de fechar com o Esquadrão de Aço, o argentino chegou a ser alvo do Atlético-MG.

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