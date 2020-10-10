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Babi, mesmo suspenso, viaja com delegação do Botafogo para Recife

Ida do atacante com o restante do elenco indica que Glorioso pode, após a partida com o Sport, embarcar rumo a Porto Alegre, onde atua no meio de semana...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 14:40

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: Matheus Babi foi abordado para tirar fotos com fãs (Vitor Silva
A ida da delegação do Botafogo para Recife contou com uma presença a mais do que esperado. Embora não possa atuar na partida contra o Sport, neste domingo, pois cumprirá suspensão automática, o atacante Matheus Babi estava junto com o elenco alvinegro.
O fato de Babi estar com o Glorioso acena com a possibilidade de que a equipe seguirá da capital pernambucana para Porto Alegre. Na quarta-feira, os botafoguenses medirão forças com o Grêmio, às 19h15.
A baixa do atacante (que recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras) dará espaço para Salomon Kalou retomar sua titularidade no Alvinegro. Babi tirou fotos com fãs tanto no embarque no Rio quanto na chegada a Recife.

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