Azpilicueta elogia atuação do Chelsea contra o Real Madrid: 'Tivemos um bom desempenho'

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Capitão do Chelsea, o ala-direito César Azpilicueta elogiou a atuação dos Blues no empate com o Real Madrid, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. Em entrevista à "BT Sport" após a partida, o espanhol já mirou a partida de volta.

+ Veja a tabela da Champions League- Começamos muito bem: nos primeiros 20, 25 minutos, conseguimos o gol e podíamos ter marcado mais. Sabíamos que ia ser difícil. Foi apenas a primeira partida e agora vamos de novo na próxima quarta-feira. Começámos com coragem, sabíamos que tínhamos de jogar ao nosso melhor nível. Na análise final, tivemos um bom desempenho - disse Azpilicueta.

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O camisa 28 também elogiou a atuação de Pulisic, que marcou o primeiro gol da partida.