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Azpilicueta elogia atuação do Chelsea contra o Real Madrid: 'Tivemos um bom desempenho'

Capitão dos Blues diz que equipe começou bem e que teve chances para ampliar o marcador na Espanha. Jogador elogia Pulisic, e diz que norte-americano é 'incrível'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 18:31
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Capitão do Chelsea, o ala-direito César Azpilicueta elogiou a atuação dos Blues no empate com o Real Madrid, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. Em entrevista à "BT Sport" após a partida, o espanhol já mirou a partida de volta.
+ Veja a tabela da Champions League- Começamos muito bem: nos primeiros 20, 25 minutos, conseguimos o gol e podíamos ter marcado mais. Sabíamos que ia ser difícil. Foi apenas a primeira partida e agora vamos de novo na próxima quarta-feira. Começámos com coragem, sabíamos que tínhamos de jogar ao nosso melhor nível. Na análise final, tivemos um bom desempenho - disse Azpilicueta.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O camisa 28 também elogiou a atuação de Pulisic, que marcou o primeiro gol da partida.
- Ele é um jogador incrível, é um jogador jovem, está crescendo e melhorando. Estou muito satisfeito com o gol dele porque é um jogador importante para a equipe - concluiu.

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