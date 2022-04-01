Ayrton Lucas fala como jogador do Flamengo pela primeira vez: 'Perturbei muito meu empresário'

Anunciado pelo Flamengo nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas falou pela primeira vez como jogador do clube nesta sexta, em entrevista à "FlaTV". Rubro-negro declarado, o atleta afirmou que, ao saber das conversas para sua chegada ao Ninho do Urubu, perturbou o empresário pelo acerto.+ Com Ayrton Lucas, Flamengo chega a 25 reforços na 'Era Landim'; veja a lista!- Quem me conhece sabe, sempre foi um sonho. Foi uma negociação bem rápida, estava acontecendo mas ainda não havia chegado a mim. Não acreditei. Até deixei meu empresário um pouco louco. Estava falando com ele todos dias, como estava indo, e muito feliz que tudo tenha dado certo. Perturbei muito (o empresário) - afirmou o novo lateral-esquerdo do Fla, que vestirá a camisa 26.No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo., contudo, passou por avaliações médicas, como de praxe, antes de assinar seu contrato com o clube. Emprestado pelo Spartak Moscow, o lateral reforça o time até 31 de dezembro.Antes de Ayrton Lucas, o Flamengo já havia anunciado as contratações dos zagueiros Pablo e Fabrício Bruno e do atacante Marinho. Além deles, Santos, vindo do Athletico, teve a negociação concretizada nesta sexta-feira. Seu nome já foi regularizado no BID da CBF e será inscrito pelo clube na Libertadores.Confira outras respostas do Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Flamengo:Reação da família com o acerto