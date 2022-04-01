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Ayrton Lucas fala como jogador do Flamengo pela primeira vez: 'Perturbei muito meu empresário'

Lateral-esquerdo foi anunciado como quarto reforço do Flamengo para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 19:45

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:45

Anunciado pelo Flamengo nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas falou pela primeira vez como jogador do clube nesta sexta, em entrevista à "FlaTV". Rubro-negro declarado, o atleta afirmou que, ao saber das conversas para sua chegada ao Ninho do Urubu, perturbou o empresário pelo acerto.+ Com Ayrton Lucas, Flamengo chega a 25 reforços na 'Era Landim'; veja a lista!- Quem me conhece sabe, sempre foi um sonho. Foi uma negociação bem rápida, estava acontecendo mas ainda não havia chegado a mim. Não acreditei. Até deixei meu empresário um pouco louco. Estava falando com ele todos dias, como estava indo, e muito feliz que tudo tenha dado certo. Perturbei muito (o empresário) - afirmou o novo lateral-esquerdo do Fla, que vestirá a camisa 26.No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo., contudo, passou por avaliações médicas, como de praxe, antes de assinar seu contrato com o clube. Emprestado pelo Spartak Moscow, o lateral reforça o time até 31 de dezembro.Antes de Ayrton Lucas, o Flamengo já havia anunciado as contratações dos zagueiros Pablo e Fabrício Bruno e do atacante Marinho. Além deles, Santos, vindo do Athletico, teve a negociação concretizada nesta sexta-feira. Seu nome já foi regularizado no BID da CBF e será inscrito pelo clube na Libertadores.Confira outras respostas do Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Flamengo:Reação da família com o acerto
Foi chocante. Toda minha família sempre foi flamenguista. É uma coisa que você imagina, mas que é bem difícil de acontecer. As coisas são difíceis, sou de uma cidade distante, mas estando aqui é uma felicidade que não sabe o tamanho.
Adaptação ao Flamengo
É sempre difícil trocar de time. A gente procura se adaptar o mais rápido possível. O time do Flamengo, todos jogadores são de qualidade, mas estou bem tranquilo. Quando puder treinar, jogar, vou dar o meu máximo para ajudar a equipe.
Chegada ao clube de infância
Muito. Maior momento, maior sonho da minha vida profissional. A gente fica ansioso. Já joguei contra, mas agora ter ao meu lado vai ser um momento único. Vou guardar para sempre. É o maior feito da minha carreira. Era um sonho.
Crédito: AyrtonLucaséoquartoreforçodoFlamengoparaatemporadade2022(Foto:Reprodução/FlaTV

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