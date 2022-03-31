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Ayrton Lucas afirma que o Flamengo é seu 'time do coração' e que realiza o 'maior feito da carreira'

Em rede social, reforço mostrou postagens antigas e fotos com a camisa do clube carioca quando era criança. Ele não escondeu o carinho e se mostrou eufórico pela oportunidade...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 11:35

Publicado em 31 de Março de 2022 às 11:35

Após o anúncio oficial, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, publicou em sua rede social que está realizando um sonho por ser torcedor do clube carioca desde a infância. O jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano, vindo do Spartak Moscow, clube que defende desde 2019.- Hoje realizo um sonho não só meu, mas de toda minha família. Ter a oportunidade de jogar pelo meu time de coração é com certeza um dos, se não o maior feito da minha carreira - publicou o lateral em sua rede social.
No vídeo, o lateral mostrou postagens antigas e fotos com a camisa do Flamengo quando era criança. Ele não escondeu o carinho pelo clube e se mostrou eufórico pela oportunidade. Com passagem pela base do ABC-RN, Ayrton se destacou com a camisa do Fluminense antes de se transferir para o Spartak Moscou.
Apesar de ter sofrido uma lesão no metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo, o lateral-esquerdo chega como o quarto reforço da temporada. Ele passará por uma avaliação médica antes de assinar o contrato.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Com a camisa do Spartak Moscou, o jogador disputou 108 partidas e teve a oportunidade de entrar em campo como meia em 64 oportunidades, 43 como lateral-esquerdo e improvisado na direita em um jogo. Foram quatro gols e onze assistências, segundo o portal "Transfermarkt", ao longo dessa passagem.
+ Dupla escanteada e reforço adiado: 'corredor central' segue problemático no Flamengo, que vê setor vulnerável
Vale lembrar que antes de Ayrton Lucas, o Flamengo também já havia concretizado as seguintes contratações: o atacante Marinho e os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo.
Crédito: AyrtonLucaséonovoreforçodoFlamengopararestantedatemporada(Divulgação/SpartakMoscou

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