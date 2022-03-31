Ayrton Lucas afirma que o Flamengo é seu 'time do coração' e que realiza o 'maior feito da carreira'

Após o anúncio oficial, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, publicou em sua rede social que está realizando um sonho por ser torcedor do clube carioca desde a infância. O jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano, vindo do Spartak Moscow, clube que defende desde 2019.- Hoje realizo um sonho não só meu, mas de toda minha família. Ter a oportunidade de jogar pelo meu time de coração é com certeza um dos, se não o maior feito da minha carreira - publicou o lateral em sua rede social.

No vídeo, o lateral mostrou postagens antigas e fotos com a camisa do Flamengo quando era criança. Ele não escondeu o carinho pelo clube e se mostrou eufórico pela oportunidade. Com passagem pela base do ABC-RN, Ayrton se destacou com a camisa do Fluminense antes de se transferir para o Spartak Moscou.

Apesar de ter sofrido uma lesão no metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo, o lateral-esquerdo chega como o quarto reforço da temporada. Ele passará por uma avaliação médica antes de assinar o contrato.

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Com a camisa do Spartak Moscou, o jogador disputou 108 partidas e teve a oportunidade de entrar em campo como meia em 64 oportunidades, 43 como lateral-esquerdo e improvisado na direita em um jogo. Foram quatro gols e onze assistências, segundo o portal "Transfermarkt", ao longo dessa passagem.

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Vale lembrar que antes de Ayrton Lucas, o Flamengo também já havia concretizado as seguintes contratações: o atacante Marinho e os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo.