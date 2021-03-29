Avião de Leila Pereira está em Portugal para buscar Abel Ferreira

Abel Ferreira chegará ao Brasil na próxima quinta-feira (1), pela manhã, no avião de Leila Pereira. A aeronave da conselheira do Palmeiras já está na Ilha da Madeira, seguirá para a cidade do Porto nesta terça-feira (30) e sairá com o treinador no dia seguinte.Depois de cumprir a quarentena obrigatória de duas semanas em Portugal e descansar ao lado da família, Abel retornará ao Palmeiras para dar continuidade ao trabalho. A ideia inicial era a de que o técnico voltasse em voo de carreira, mas as dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que Leila enviasse o avião particular para buscá-lo.
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A conselheira do clube já havia disponibilizado o avião para levar o comandante alviverde e ele chegou em Portugal no dia 12 de março. Ele volta no modelo Falcon 8X Fabricante Dassault.
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Abel Ferreira dará sequência ao trabalho mantido pelo auxiliar João Martins e vai preparar o Palmeiras para duas decisões em abril. Nos dias 7 e 14 o Palmeiras encara o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, e no dia 11 duela contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília.