Avião de Leila Pereira está em Portugal para buscar Abel Ferreira

Abel Ferreira chegará ao Brasil na próxima quinta-feira (1), pela manhã, no avião de Leila Pereira. A aeronave da conselheira do Palmeiras já está na Ilha da Madeira, seguirá para a cidade do Porto nesta terça-feira (30) e sairá com o treinador no dia seguinte.Depois de cumprir a quarentena obrigatória de duas semanas em Portugal e descansar ao lado da família, Abel retornará ao Palmeiras para dar continuidade ao trabalho. A ideia inicial era a de que o técnico voltasse em voo de carreira, mas as dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que Leila enviasse o avião particular para buscá-lo.