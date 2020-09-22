Avião com reforços da base do Flamengo aguarda autorização para seguir viagem

O Flamengo realmente não está num bom momento. Com sete jogadores contaminados com o coronavírus, a logística para levar os quatro atletas da base ao Equador, onde a equipe disputará hoje (22) uma partida da Libertadores, está uma verdadeira saga. Nesta manhã, o avião rubro-negro pousou em Manaus, mas ainda não recebeu autorização para sobrevoar o espaço aéreo peruano e dar sequência à viagem.

A informação é do “GE”. A expectativa é que essa autorização aconteça até 11h e, então, os jogadores Natan, João Lucas, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, todos da base, possam comparecer ao compromisso desta noite. Eles foram chamados após seis jogadores testarem positivo para coronavírus na noite do último domingo (sete, após a contraprova da segunda-feira), são eles: Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís, Isla e, por último, Vitinho.A escala do avião em Manaus tinha como objetivo o abastecimento e a resolução dos trâmites para a saída internacional dos jovens. No entanto, no Peru, essa autorização foi negada e eles precisaram retornar – o voo saiu de Goiânia por volta das 21h30 de ontem (21). Como noticiado na última segunda-feira, a ideia é levar esses quatro atletas para o Equador e trazer ao Brasil os infectados com coronavírus.