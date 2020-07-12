Avelar revela ter comprado aparelhos para se curar de lesão na quarentena

Sem descanso, com academia adaptada dentro de casa. Essa foi a quarentena de Danilo Avelar enquanto o CT Joaquim Grava esteve fechado por conta da pandemia de COVID-19. O jogador do Corinthians conta que saiu de São Paulo para o Paraná e não poupou gastos nem esforços para manter sua recuperação de uma pubalgia que o impediu de atuar em partidas oficiais nesta temporada.

- Fui para o Paraná e, lá, consegui ter acesso a algumas coisas que, talvez, não teria em São Paulo. Fiquei em casa, buscando alternativas para me recuperar. Comprei aparelhos pela internet, esteira, bicicleta, busquei parcerias. Fiz de tudo para não ficar só dentro de casa, parado. Ligava para o pessoal da fisioterapia me passar exercícios. Tentei otimizar ao máximo o tempo em casa para me recuperar - relatou o jogador, em entrevista à Corinthians TV.