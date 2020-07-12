Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avelar revela ter comprado aparelhos para se curar de lesão na quarentena

Transformado em zagueiro nesta temporada, o jogador não atuou em partidas oficiais em 2020 por conta de pubalgia e ficou em sua casa, no Paraná, enquanto CT estava fechado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2020 às 11:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Danilo Avelar manteve-se em recuperação de pubalgia durante toda quarentena (Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Sem descanso, com academia adaptada dentro de casa. Essa foi a quarentena de Danilo Avelar enquanto o CT Joaquim Grava esteve fechado por conta da pandemia de COVID-19. O jogador do Corinthians conta que saiu de São Paulo para o Paraná e não poupou gastos nem esforços para manter sua recuperação de uma pubalgia que o impediu de atuar em partidas oficiais nesta temporada.
- Fui para o Paraná e, lá, consegui ter acesso a algumas coisas que, talvez, não teria em São Paulo. Fiquei em casa, buscando alternativas para me recuperar. Comprei aparelhos pela internet, esteira, bicicleta, busquei parcerias. Fiz de tudo para não ficar só dentro de casa, parado. Ligava para o pessoal da fisioterapia me passar exercícios. Tentei otimizar ao máximo o tempo em casa para me recuperar - relatou o jogador, em entrevista à Corinthians TV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados