Avelar faz aniversário e Corinthians homenageia lateral nas redes sociais

Crédito: Ricardo Moreira / Fotoarena

O Corinthians utilizou as redes sociais para homenagear Danilo Avelar, que completa 31 anos nesta terça-feira (09). Antes lateral-direito, o jogador mudou de posição nesta temporada e agora treina como zagueiro.

Sem atuar ainda este ano, o camisa 35 é conhecido por marcar contra rivais do Corinthians desde que chegou ao Timão, em junho de 2018. Danilo Avelar conquistou um título, o Campeonato Paulista de 2019 pelo Alvinegro. Até a pausa do futebol em virtude da pandemia do coronavírus, ele realizou 91 jogos e anotou nove gols.

- Hoje é aniversário do nosso polivalente defensor Danilo Avelar, corinthiano desde pequeno e autor de gols inesquecíveis em clássicos contra Palmeiras e São Paulo! Parabéns, Avelar, pelos seus 31 anos! - escreveu o Timão.