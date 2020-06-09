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Avelar faz aniversário e Corinthians homenageia lateral nas redes sociais

Completando 31 anos nesta terça-feira e ainda sem entrar em campo nesta temporada, o agora zagueiro foi lembrado pelo clube com gols decisivos em clássicos...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 17:05

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:05

Crédito: Ricardo Moreira / Fotoarena
O Corinthians utilizou as redes sociais para homenagear Danilo Avelar, que completa 31 anos nesta terça-feira (09). Antes lateral-direito, o jogador mudou de posição nesta temporada e agora treina como zagueiro.
Sem atuar ainda este ano, o camisa 35 é conhecido por marcar contra rivais do Corinthians desde que chegou ao Timão, em junho de 2018. Danilo Avelar conquistou um título, o Campeonato Paulista de 2019 pelo Alvinegro. Até a pausa do futebol em virtude da pandemia do coronavírus, ele realizou 91 jogos e anotou nove gols.
- Hoje é aniversário do nosso polivalente defensor Danilo Avelar, corinthiano desde pequeno e autor de gols inesquecíveis em clássicos contra Palmeiras e São Paulo! Parabéns, Avelar, pelos seus 31 anos! - escreveu o Timão.
Veja a postagem do clube Lembra dos gols em clássicos que o hoje zagueiro @avelardanilo marcou, Fiel?#ParabénsDaniloAvelar #VaiCorinthians pic.twitter.com/t56CHL2Ffw— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 9, 2020 E MAIS:Corinthians chega a três meses de salários atrasados e pode perder jogadores com ações na JustiçaBom reforço? Veja os números de Marcinho, lateral que está na mira do CorinthiansMassagista do Corinthians está internado após contrair coronavírusCorinthians teve o pior déficit da sua história. Veja as finanças do clube em 2019 E MAIS:

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