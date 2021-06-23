Avelar é acusado de racismo em jogo online, assume culpa e Corinthians promete apurar o caso

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians foi acusado de racismo nesta madrugada durante um jogo online. O jogador assumiu a autoria do comentário feito pelo seu perfil em uma plataforma de games na manhã desta quarta-feira. O clube prometeu apurar os fatos e se pronunciará em breve.

Em meio a uma partida de Counter-Strike: Global Offensive, o perfil (D.A35), que pertence a Avelar, fez o seguinte comentário: "Fih (filho) de uma rapariga preta", o que automaticamente foi printado e espalhado nas redes sociais.

O Corinthians, diante da repercussão do caso, utilizou seu perfil no Twitter para se manifestar sobre a situação e se comprometeu a apurar o episódio.

- O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível - afirmou em nota o clube.Em seguida foi a vez do jogador se posicionar em nota oficial por meio de seu perfil no Twitter. Ele assumiu o erro e admitiu que usou expressão racista para xingar um usuário estrangeiro, mas que isso não condiz com seu caráter.

Confira o texto publicado por Danilo Avelar:

"Fala, galera. Venho aqui falar para vocês sobre a injúria de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelada ao meu nome.

Antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que penso e o que vou ensinar a meu filho.

Todos sabem que eu jogo CS:GO e, em uma das partidas, fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas, infelizmente piorei a situação: cometi o grave erro de escrever a um adversário uma frase de conotação racista.

Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo.

Gostaria de me desculpar com todos, sem exceção, mas sobretudo com a comunidade afrodescendente. De coração aberto, estou disposto a fazer desse erro um aprendizado honesto e integral.

Este caso me abriu os olhos para este grave problema em nossa sociedade. A reflexão que fica é que devemos fazer mais para combater o racismo com vigor e urgência, sem brechas nem exceções.

Também quero me desculpar com o Corinthians, uma instituição que desde sempre prega e luta pela igualdade, com a Fiel torcida e com meus companheiros de equipe.

Reitero, uma vez mais, que meu histórico e meu caráter não condizem com o que escrevi e que estou disposto a crescer, melhorar e mudar.