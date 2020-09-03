Avelar comemora vitória e destaca garra: 'Acreditamos até o final'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conseguiu um importante triunfo ao derrotar o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, por 2 a 1 , graças ao gol nos acréscimos do zagueiro Danilo Avelar. Aos 46 minutos, ele desviou de cabeça um escanteio de Otero e decretou a vitória corintiana.

Na saída do gramado, o jogador comemorou a vitória e destacou a garra dos companheiros, que não desistiram de buscar os três pontos.

- A gente buscava a vitória, o gol seria importante independente de quem fizesse o gol. A gente precisava desse triunfo para dar moral a mais, seguir o trabalho. Segundo tempo mais abaixo, mas acreditamos até o final. Feliz pela vitória - afirmou ao Premiere.