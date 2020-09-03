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futebol

Avelar comemora vitória e destaca garra: 'Acreditamos até o final'

Zagueiro marcou o gol da vitória nos acréscimos da segunda etapa e vibrou pelo resultado importante. Corinthians agora enfrenta o Botafogo, na Arena, no próximo sábado...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 21:37

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 21:37
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians conseguiu um importante triunfo ao derrotar o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, por 2 a 1 , graças ao gol nos acréscimos do zagueiro Danilo Avelar. Aos 46 minutos, ele desviou de cabeça um escanteio de Otero e decretou a vitória corintiana.
Na saída do gramado, o jogador comemorou a vitória e destacou a garra dos companheiros, que não desistiram de buscar os três pontos.
- A gente buscava a vitória, o gol seria importante independente de quem fizesse o gol. A gente precisava desse triunfo para dar moral a mais, seguir o trabalho. Segundo tempo mais abaixo, mas acreditamos até o final. Feliz pela vitória - afirmou ao Premiere.
Com essa vitória, o Corinthians sobe para a nona posição da tabela, com oito pontos conquistados. O próximo jogo é sábado, às 19h, na Neo Química Arena, diante do Botafogo.

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