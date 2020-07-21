Avelar celebra chance de atuar no Dérbi: 'Presente que o destino deu'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No início deste ano Danilo Avelar decidiu mudar de posição de forma definitiva no Corinthians, saiu da lateral esquerda e passou a ser tratado como um zagueiro no elenco. No entanto, de lá para cá, ele ainda não fez sua estreia oficial no setor por conta de uma lesão e da paralisação do futebol. O destino convergiu para que isso acontecesse justamente em um Dérbi, na Arena.Em entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira, Avelar desconversou sobre a possibilidade de ser titular contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na reestreia do Paulistão-2020, mas comentou os aspectos que o levaram a ter chances de atuar no clássico, entre eles a saída de Pedro Henrique, que deixou aberta a vaga ao lado de Gil na zaga corintiana. Para ele trata-se de um presente.

- Às vezes o destino prepara a gente para coisas que a gente não sabe nem explicar. No futebol, se você não estiver preparado, a oportunidade passa na sua frente e você perde. Se eu tiver oportunidade de voltar a jogar depois de lesão e dessa pandemia louca, poder jogar neste clássico é um presente que o destino vai me dar. Talvez por mérito, destino, respeito, não sei. Todos que estiverem amanhã, algum merecimento tem. É fazer por merecer - afirmou.Se realmente for o escolhido de Tiago Nunes para a vaga como zagueiro, Avelar fará sua estreia oficial na posição com a camisa alvinegra. Antes, só havia jogado 45 minutos pela Florida Cup, no início deste ano, antes de sofrer lesão no púbis, que o afastou dos gramados desde então. Sendo assim, ele atentou para as diferenças em relação aos movimentos de um lateral-esquerdo.

- Uma partida oficial como zagueiro não fiz, foram 45 minutos no Torino e na Flórida Cup. Parece que é próximo, mas exige atenção redobrada, movimento de corpo, tenho buscado todo dia, todo treino, buscar, entender, errar proposital para enxergar o que o erro pode provocar. Busco melhorar. Óbvio que chegar aos 100% exige jogos, ritmo, entrosamento... Não tem como dizer que só com treino estou 100% pronto, fisicamente e mentalmente sim, mas às vezes o jogo te permite. O principal é saber encarar o clássico da forma como é e a partir daí as coisas vão aparecendo - explicou o camisa 35.

Apesar de ser o escolhido para falar com a imprensa na véspera do Dérbi, Avelar não quis dar indícios nem confirmar sua participação no duelo desta quarta-feira. Ele voltou a falar sobre a necessidade de uma adaptação à nova posição, e tentou mostrar como tem se preparado dentro e fora de campo

- Pelo jeito já me colocou como titular, nem eu estou sabendo da escalação (risos). Adaptação precisa de tempo, é inevitável, só craques conseguem da noite para o dia demonstrar o maior potencial. Me sinto seguro, tenho companheiros ao lado que vão me ajudar, uma comissão que me passa dados, números, vídeos, que posso melhorar - argumentou, antes de completar:

- Vejo os erros no treinamento, é ali que a gente corrige. Não consigo dizer de tempo, mas cada jogo permite uma possibilidade. Na Flórida Cup tive 100% de acertos em passe. Circunstâncias do jogo permite... Depende do encaixe do time, do que o adversário te exige, é difícil falar em tempo, tempo é para ontem. E tem que provar todo jogo que você está bem. Se eu puder jogar amanhã, darei o meu melhor - concluiu o novo zagueiro.