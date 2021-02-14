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Avassalador no 3° período, Flamengo derrota Campo Mourão e segue na liderança do NBB

O próximo confronto do FlaBasquete será no sábado (27), contra o São Paulo
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Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 18:40
Crédito: Helena Petry/CRF
Na tarde deste domingo, o Flamengo derrotou o Campo Mourão, na Arena Minas Tênis Clubes, por 93 a 74 e seguiu firme na liderança do NBB. O Rubro-Negro, que voltou a ter Marquinhos como cestinha (18 pontos), fez a diferença no terceiro quarto para superar a equipe paranaense com certa folga.
O JOGO
A partida começou muito equilibrada com Flamengo e Campo Mourão trocando pontos. Hett e Yago foram os principais pontuadores do líder, com seis pontos cada, porém, a equipe do Paraná venceu o quarto por 25 a 17.
No segundo quarto, a defesa do Fla ficou mais forte, e pouco a pouco, a vantagem do adversário foi diminuindo. Marquinhos, Rafa Mineiro e Lucas Martínez foram os destaques na pontuação. O time paranaense venceu o segundo período: Campo Mourão 43x38 Flamengo.
No terceiro quarto, avassalador, o Flamengo aumentou a intensidade e as bolas de três caíram em momentos cruciais. Marquinhos, Balbi, Lucas Martínez deixaram o FlaBasquete na frente com bolas de longa distância. A vantagem no quarto foi tão grande que o Rubro-Negro venceu o período por 69 a 52, 31 a 9 no 3º período.
O último período teve o mesmo ritmo do terceiro quarto, Chuzito com 5 pontos, e Léo Demétrio com 7 pontos, foram os cestinhas do período. As bolas de três pontos foram cruciais na vitória do Fla, além da forte defesa no fim: Flamengo 93x74 Campo Mourão.
Léo Demétrio fez sua avaliação sobre a vitória e sequência de jogos em Minas:
- Essa vitória contra a equipe do Campo Mourão foi muito importante pra gente, foi nosso último jogo nessa bolha aqui de BH. Agora é continuar focado, manter a liderança e ter uma boa sequência na continuação do NBB.

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