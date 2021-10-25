Avanti ganha 'sobrevida' com final da Libertadores e volta do público ao Allianz Parque

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Desde o dia 28 de setembro, quando o Palmeiras garantiu vaga na final da Libertadores 2021, diante do Atlético-MG, no Mineirão, o programa Avanti teve um aumento expressivo no número de sócio-torcedores. Junto com a volta do público ao Allianz Parque, o número de associados cresceu cerca de 14,5%.

Solskjaer fala sobre situação de Pogba, Mina atrai o interesse de clube italiano, Salah negocia renovação de contrato… O final de semana do Mercado!

Antes do Alviverde avançar à decisão do principal torneio sul-americano, o programa contava com 33.012 associados. Do apito final em Belo Horizonte até o fechamento desta reportagem, o Avanti ganhou por volta de 4.800 novos integrantes, contando, no momento, com 37.835 pessoas.

A tendência é que o número siga em crescimento, isso porque que, na última sexta-feira (22), o clube anunciou que os torcedores que fizerem parte do Avanti terão prioridade na compra de ingressos para a final do torneio continental, marcada para acontecer no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Aqueles que tiverem maiores pontuações e planos de categorias mais altas poderão adquirir as entradas antes dos demais torcedores. O sistema de compra funciona da mesma maneira para jogo realizados na casa palmeirense, em São Paulo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoA partida diante do Atlético-GO, no dia 10 de novembro, pelo Brasileirão, também causa impacto no número de novos associados. O duelo será o primeiro a contar com 100% da capacidade do estádio desde a retomada do público às praças esportivas em São Paulo.

O início da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo gerou uma queda drástica no número de associados, que já vinha em baixa em anos anteriores. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, mais de 20,3 mil torcedores se desvincularam do Avanti. O programa só voltou a contar com novo aumento no último mês, chegando próximo à quantidade registrada no final do último ano, que era de 37,7 mil pessoas.

O maior pico de associados aconteceu ao final de 2015, com o time embalado pela campanha na Copa do Brasil daquela temporada, batendo 81,5 mil inscrições. Criado em 2009, o Avanti passou por diversas oscilações e, desde que atingiu seu auge, vem sofrendo quedas anuais.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada