Avanti, Abel! Técnico tem chance de superar marca de Luxemburgo no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira completa nesta terça-feira (12) 20 jogos desde a chegada ao Palmeiras. A partida contra o River Plate, pela volta da semifinal da Copa Libertadores, é a chance do treinador chegar à segunda final pelo clube em pouco mais de dois meses no Brasil.

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A vantagem construída na Argentina deixa a classificação encaminhada e pode fazer o português superar uma marca obtida por Vanderlei Luxemburgo, em 1993, quando o treinador disputou duas decisões logo no início do trabalho.

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Antecessor de Abel, Luxa precisou de 25 partidas para colocar o Verdão nas finais do Campeonato Paulista e Torneio Rio-SP. Ele venceu os dois sobre o maior rival e o Paulistão findou uma longa fila sem títulos que perdurava desde a temporada de 1976.A quinta e última passagem de Luxemburgo abriu espaço para a chegada do português e, em pouco tempo, ele levou o Palmeiras até a decisão contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e, nesta terça-feira (12), tem nova oportunidade de colocar o time na disputa do título do principal torneio do continente, algo que não acontece desde 2000.