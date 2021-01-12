Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Avanti, Abel! Técnico tem chance de superar marca de Luxemburgo no Palmeiras

Treinador português pode colocar Verdão em segunda final com apenas 20 jogos no comando do time
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira completa nesta terça-feira (12) 20 jogos desde a chegada ao Palmeiras. A partida contra o River Plate, pela volta da semifinal da Copa Libertadores, é a chance do treinador chegar à segunda final pelo clube em pouco mais de dois meses no Brasil.
>> Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores em último ano de contrato
A vantagem construída na Argentina deixa a classificação encaminhada e pode fazer o português superar uma marca obtida por Vanderlei Luxemburgo, em 1993, quando o treinador disputou duas decisões logo no início do trabalho.
>> Confira a classificação e simule resultados do Brasileirão
Antecessor de Abel, Luxa precisou de 25 partidas para colocar o Verdão nas finais do Campeonato Paulista e Torneio Rio-SP. Ele venceu os dois sobre o maior rival e o Paulistão findou uma longa fila sem títulos que perdurava desde a temporada de 1976.A quinta e última passagem de Luxemburgo abriu espaço para a chegada do português e, em pouco tempo, ele levou o Palmeiras até a decisão contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e, nesta terça-feira (12), tem nova oportunidade de colocar o time na disputa do título do principal torneio do continente, algo que não acontece desde 2000.
Para ratificar a vaga, o Palmeiras entra em campo com a vantagem dos três gols marcados na Argentina e conta com o bom retrospecto no Allianz Parque, especialmente com Abel Ferreira. O treinador está invicto no estádio e o Alviverde jamais perdeu por três gols de diferença em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados