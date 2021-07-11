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Avaliação é negativa, mas Botafogo vai estudar opções do mercado antes de decidir futuro de Chamusca

Internamente, moral do treinador cai e demissão não seria um caminho insustentável; diretoria, contudo, não quer se movimentar sem antes ter um novo nome em pauta...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 08:30
Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!
Marcelo Chamusca está andando na "corda bamba" no Botafogo. Após o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no último sábado, pela 11ª rodada da Série B, a moral do treinador caiu ainda e a situação do profissional no cargo passou a ser debatida pela diretoria.
+ Botafogo: diretoria não fará decisões de 'cabeça quente' e terá reunião sobre Chamusca e departamento
Membros da cúpula alvinegra farão uma reunião para decidir o futuro de Marcelo Chamusca, como o LANCE! adiantou. Ninguém quis agir por impulsão após um resultado ruim no Brasileirão e, após conversas e tempo para pensar, baterão o martelo sobre o treinador.
A situação do profissional não é das melhores. A avaliação interna é negativa, muito por conta dos recentes resultados na Série B. Vale ressaltar que o Alvinegro também foi eliminado de forma precoce no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil.Todos os caminhos indicam em um fim de ciclo, mas ainda não dá para cravar nada neste sentido. Isto porque o Botafogo, sem recursos financeiros, fará uma análise dos treinadores disponíveis no mercado - e de quais encaixam na realidade dos cofres do clube, obviamente - antes de comunicar a decisão para com o atual comandante.
O Botafogo, portanto, não quer demitir Chamusca sem antes ter um nome em pauta, já pré-definido entre todos os membros da diretoria. Este também será um dos assuntos da reunião.

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