Avai x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Bruno Haddad / Cruzeiro

O Cruzeiro teve tempo para descansar e se arrumar antes do jogo contra o Avaí, nesta sexta-feira, 22 de outubro, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Mas, os dias não foram leves e focados somente no trabalho. Houve greve de jogadores, muitas discussões sobre como serão pagos os salários atrasados de funcionários e elenco, além da ampliação da crise sem fim do time azul. No campo, Vanderlei Luxemburgo terá o retorno de Marcelo Moreno, mas os problemas são maiores: Claudinho não joga porque está contaminado pelo vírus da Covid-19.

O próprio treinador não estará em campo, pois está suspenso. Giovanni e Adriano também não jogam pelo mesmo motivo do técnico cruzeirense. Wellington Nem, Flávio e Bruno José são dúvidas por ainda não estarem 100% fisicamente. No Avaí, quarto colocado, com 50 pontos, 11 mais do que o Cruzeiro, com 39, 12º, Claudinei Oliveira terá os retornos dos volantes Bruno Silva e Wesley, que cumpriram suspensão na última rodada. O atacante Getúlio está recuperado de lesão, mas disputa posição com Rômulo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ AVAÍ X CRUZEIROData: 22 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Ressacada, Florianópolis (SC)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: Sport TV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM AVAÍ (Técnico:Claudinei Oliveira) Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Jean Cléber; Vinícius Leite, Copete e Romulo (Getúlio).