Avaí pede divisão de salários, negócio trava e Lecaros fica no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A ida de Alexander Lecaros, do Botafogo, para o Avaí não irá mais acontecer. As partes, que estavam em uma fase final de negociações, não conseguiram entrar em um consenso sobre a parte financeira envolvendo o jogador e o negócio melou, como informou primeiramente o "Jornal O Dia" e o LANCE! confirmou.

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O Avaí pediu para que os salários do peruano fossem divididos entre os dois times. O Botafogo, desde o começo, impôs que os vencimentos mensais do atleta fossem pagos de forma integral pela equipe catarinense. Sem chegar a um acordo, o Glorioso fechou as negociações.

Lecaros, portanto, não irá mais para o Avaí. O peruano, vale ressaltar, continua fora dos planos do Botafogo para a temporada 2021 e, mesmo assim, deve ser negociado com outra equipe.