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futebol

Avaí pede divisão de salários, negócio trava e Lecaros fica no Botafogo

Equipes não chegam a conclusão sobre as finanças envolvendo o jogador, e peruano não jogará mais na Ressacada; atacante continua fora dos planos do Alvinegro...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A ida de Alexander Lecaros, do Botafogo, para o Avaí não irá mais acontecer. As partes, que estavam em uma fase final de negociações, não conseguiram entrar em um consenso sobre a parte financeira envolvendo o jogador e o negócio melou, como informou primeiramente o "Jornal O Dia" e o LANCE! confirmou.
+ Botafogo afirma que vai reavaliar continuidade de esportes que não sejam autossustentáveis
O Avaí pediu para que os salários do peruano fossem divididos entre os dois times. O Botafogo, desde o começo, impôs que os vencimentos mensais do atleta fossem pagos de forma integral pela equipe catarinense. Sem chegar a um acordo, o Glorioso fechou as negociações.
Lecaros, portanto, não irá mais para o Avaí. O peruano, vale ressaltar, continua fora dos planos do Botafogo para a temporada 2021 e, mesmo assim, deve ser negociado com outra equipe.
O peruano não foi relacionado pelo treinador Marcelo Chamusca para nenhuma partida e ficou fora até do banco de reservas de todos os compromissos do Alvinegro nesta temporada. Pelo Botafogo, são 14 jogos e nenhum gol marcado.

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