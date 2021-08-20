Auxiliar técnico Luis Fernando Flores comandará o Botafogo no confronto diante do Vila Nova, no Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo informou, na noite desta sexta-feira, que o auxiliar técnico Luis Fernando Flores irá comandar da equipe no duelo contra o Vila Nova (GO), no Nilton Santos, às 11h, no próximo domingo. O profissional irá substituir o técnico Enderson Moreira, que foi suspenso pelo STJD e não poderá estar presente à beira do campo pela 20ª rodada da Série B.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na manhã desta sexta, Enderson foi punido de acordo com os artigos 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva referentes à "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", ligada diretamente a um ato hostil. No entanto, a punição não foi pelo artigo 243-F, que trata de ofensas à arbitragem. Ele recebeu cartão vermelho na partida e já cumpriu um jogo de suspensão. com isso, resta outro jogo a ser pago no próximo domingo.

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Diante disso, o Botafogo desistiu de tentar um efeito suspensivo e informou a troca de comanda para o jogo. Por outro lado, o lateral-direito Warley foi absolvido pelo STJD por uma expulsão no mesmo jogo, realizado em Aracaju, pela 14ª rodada. Ele estará à disposição de Luis Fernando Flores para a disputa da primeira rodada do returno.

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