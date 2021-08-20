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Auxiliar técnico Luis Fernando Flores comandará o Botafogo no confronto diante do Vila Nova, no Nilton Santos

Profissional irá substituir Enderson Moreira, suspenso pelo STJD pela discussão com a arbitragem no jogo com o Confiança. Glorioso desistiu de tentar o efeito suspensivo...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 19:35

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo informou, na noite desta sexta-feira, que o auxiliar técnico Luis Fernando Flores irá comandar da equipe no duelo contra o Vila Nova (GO), no Nilton Santos, às 11h, no próximo domingo. O profissional irá substituir o técnico Enderson Moreira, que foi suspenso pelo STJD e não poderá estar presente à beira do campo pela 20ª rodada da Série B.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na manhã desta sexta, Enderson foi punido de acordo com os artigos 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva referentes à "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", ligada diretamente a um ato hostil. No entanto, a punição não foi pelo artigo 243-F, que trata de ofensas à arbitragem. Ele recebeu cartão vermelho na partida e já cumpriu um jogo de suspensão. com isso, resta outro jogo a ser pago no próximo domingo.
+ Botafogo estreará novo uniforme azul contra o Vila Nova, domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão
Diante disso, o Botafogo desistiu de tentar um efeito suspensivo e informou a troca de comanda para o jogo. Por outro lado, o lateral-direito Warley foi absolvido pelo STJD por uma expulsão no mesmo jogo, realizado em Aracaju, pela 14ª rodada. Ele estará à disposição de Luis Fernando Flores para a disputa da primeira rodada do returno.
+ Anderlecht acena com proposta, e Rafael Navarro pode deixar o Botafogo ainda este mês
O Botafogo atualmente está na oitava colocação na tabela e tenta encostar no G4 da competição. Com 29 pontos, a diferença para o CRB, quarto colocado, é de quatro pontos. Vale destacar que o clube carioca terminou como o melhor mandante da primeira metade da competição e almeja uma sequência positiva para enfim entrar e se solidificar entre os quatro primeiros.

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